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Мадуро объявил о подавлении переворота в Венесуэле (4 новости) «Президент Венесуэлы пообещал, что новая волна протестов против него не останется безнаказанной. »

Президент Венесуэлы Николам Мадуро высказал мнение, что протесты оппозиции 30 апреля инициировал бывший мэр Каракаса Леопольдо Лопес, освобожденный силами безопасности из-под домашнего ареста.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня ночью заявил, что попытка государственного переворота, организованная оппозицией, провалилась Об этом он говорил в видеообращении в своем Twitter.

Мадуро считает, что протесты оппозиции 30 апреля инициировал бывший мэр Каракаса Леопольдо Лопес, освобожденный силами безопасности из-под домашнего ареста.

Президент Венесуэлы убежден, что лояльные США силы стремятся "атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу".

По словам Мадуро, военная база, на которой лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о переходе армии на сторону народа, никогда не была под контролем оппозиционных сил.

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Он также поздравил военное руководство страны с предотвращением неудачной попытки госпереворота и "с его смелостью в защите мира".

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро.

5 апреля глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Куба продолжает извлекать выгоду из незаконного режима Мадуро и пытается удержать его у власти.

19 апреля Гуайдо объявил, что 1 мая в стране начнется заключительный этап по освобождению от режима Мадуро.

30 апреля он заявил, что к протестующим присоединились венесуэльские военные. В Каракасе начались столкновения противников Мадуро с полицией.