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Мадуро под натиском протестов согласился "исправить ошибки"

Мадуро под натиском протестов согласился "исправить ошибки" (3 новости)

«Этот день планирует провести 4-5 мая»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после массовых протестов в начале недели заявил, что власти страны должны поделиться предложениями о том, что нужно изменить в стране, чтобы "исправить ошибки посреди битвы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Единой социалистической партии Венесуэлы.

Мадуро призвал 4 и 5 мая 2019 провести "национальный день диалога, действий и предложений". Он заявил, что ждет предложений для "великого плана изменений в рамках Боливарианской революции".

"Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы", - заявил действующий президент Венесуэлы.

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Его призыв адресован Единой социалистической партии Венесуэлы, региональным властям и альянсу Большому патриотическому поясу Симона Боливара. Мадуро их призвал назвать ему свои приоритеты для плана изменений в стране. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мадуро под натиском протестов согласился "исправить ошибки"»
Фото Мадуро заявил, что готов изменить свое руководство Венесуэлой
Фото Мадуро под натиском протестов согласился "исправить ошибки"
Фото Мадуро призвал провести "национальный день диалога", чтобы исправить ситуацию в стране
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Комментарии Комментарии  ·  02.05.19, 12:20 Венесуэльский лидер готов меняться, но в рамках революции Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал провести "национальны день диалога, действий и предложений" ради изменений в стране.Как сообщает пресс-служба…
ТСН ТСН  ·  02.05.19, 15:58 Этот день планирует провести 4-5 мая.
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