Мадуро призвал готовиться к вторжению США в Венесуэлу (7 новостей) «Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению Соединенных Штатов Америки на территорию страны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны готовиться к возможному вторжению США на территорию Боливарианской Республики. Об этом сообщает El Pais.

"Мы не слабая и не беспомощная страна, мы страна с мощными национальными вооруженными силами, которые должны быть более сплоченными и более лояльными, чем когда-либо. Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Американская империя посмеет посягнуть на эту священную землю", — сказал Мадуро.

По его словам, военные должны быть готовы защищать свою страну от США с оружием в руках.

Заявление президента появилось на фоне того, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо в интервью The Washington Post заявил, что оппозиционеры согласны на военное вторжение США в страну.

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Ранее сообщалось, что в США не отрицают вероятности размещения американского военного контингента в Венесуэле.

Обновлено в 14:38 Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо, который временно исполняет обязанности президента, сказал в интервью The Washington Post, что операции по свержению Мадуро провалена. По его словам, может потребоваться помощь войск США для разрешения кризиса в Венесуэле. Вопрос иностранного контингента он готов вынести на рассмотрение парламента страны.