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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 08:12
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Мадуро: США готовят переворот в Венесуэле

Мадуро: США готовят переворот в Венесуэле (7 новостей)

«О подробностях венесуэльский президент пообешал сообщить в ближайшие дни»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей.

Сегодня воплощается в жизнь и координируется Белым домом попытка разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и реализовать переворот против демократического, свободного и конституционного режима, который существует в нашей стране, – заявил Мадуро.

Глава государства пообещал в ближайшее время провести пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности и данные о "заговоре, выходящий из Белого дома".

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Ранее издание The New York Times сообщало, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро.

Добавим, что в Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Зимбабве в конце 2000-х годов.

Обновлено в 07:37 Про це повідомляє AVN.

Обновлено в 08:12 Он отметил, что американские издания New York Times и Washington Post также располагают точными данными об этом "заговоре".

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