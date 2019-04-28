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Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств

Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств (4 новости)

«Хуан Гуайдо отреагировал на происходящее, обратившись к военным»

Мадуро обвинил США в нарушении международного права Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств."Наша Боливарианская и Независимая Родина говорит прощай Организации американских государств", - написал он в своем Twitter.По его словам, Организация является "министерством колоний Соединенных Штатов".Мадуро также обвинил Вашингтон в неуважении к демократическим принципам и международному праву.Он добавил, что Венесуэла навсегда вышла из ОАГ и больше туда не вернется. Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/MtVIx9l40m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г. Как сообщали "Комментарии", экономика Венесуэлы, по версии экспертов, является "самой несчастной" в мире.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  28.04.19, 07:04 Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Мадуро в Twitter.По словам Мадуро,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.04.19, 08:30 Отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Об этом он написал у себя в Twitter.Мадуро добавил, что Венесуэла никогда не вернется…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  28.04.19, 11:49 Хуан Гуайдо отреагировал на происходящее, обратившись к военным.
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