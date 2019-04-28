Мадуро: Венесуэла выходит из Организации американских государств

Мадуро обвинил США в нарушении международного права Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств."Наша Боливарианская и Независимая Родина говорит прощай Организации американских государств", - написал он в своем Twitter.По его словам, Организация является "министерством колоний Соединенных Штатов".Мадуро также обвинил Вашингтон в неуважении к демократическим принципам и международному праву.Он добавил, что Венесуэла навсегда вышла из ОАГ и больше туда не вернется. Nos liberamos del Ministerio de las Colonias de EE.UU, un organismo injerencista e irrespetuoso de los principios democráticos y el Derecho Internacional. Nuestra Patria Bolivariana e Independiente le dice ADIÓS a la OEA. #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/MtVIx9l40m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г. Как сообщали "Комментарии", экономика Венесуэлы, по версии экспертов, является "самой несчастной" в мире.