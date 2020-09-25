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МакГрегор объявил о бое с Пакьяо

МакГрегор объявил о бое с Пакьяо (3 новости)

«Ирландская звезда UFC вновь выйдет в боксерский ринг»

Жизнь без боев в ринге или октагоне не для Конора МакГрегора. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что он проведет бой против Мэнни Пакьяо. Боксер был чемпионом мира в восьми весовых категориях.

О бое против Мэнни Пакьяо Конор МакГрегор заявил на своей странице в twitter. Когда именно состоится бой он не указал, заявив лишь, что сам поединок состоится на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что для него будет честью провести бои против двух крупнейших боксеров современности.

Перед тем

Конор МакГрегор сражался против Флойда Майвезера 26 августа 2017 года. Журналисты назвали это "Денежный бой", ведь его организаторы заработали 600 миллионов долларов. Тогда Майвезер победил нокаутом в десятом раунде. Боксер заработал 100 миллионов долларов в качестве победитель. МакГрегор обогатился на 30 миллионов долларов.

Также Конор МакГрегор заявил, что он уже давно планировал провести бой. По его словам, он предлагал как соперников, так и даты боя. Но из-за пандемии коронавируса ничего так и не сложилось.

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