Макколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома (7 новостей) «Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни»

Исполнитель роли Кевина в фильмах Один дома Маколей Калкин отреагировал на заявления Disney переснять фильм, чтобы "улучшить" его и подогнать под "современные реалии". Маколей Калкин...

Обновлено в 14:02 Так, по словам актера, и будет выглядеть нашумевший "ребут" фильма "Один дома"."Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал под снимком актер.Фото облетело соцсети и различные паблики, собрав более 400 тыс. лайков и десятки тысяч репостов.…

Обновлено в 14:26 Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни