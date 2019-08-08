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Главред Главред · · Обновлено в 14:26
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Макколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома

Макколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома (7 новостей)

«Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни»

Исполнитель роли Кевина в фильмах Один дома Маколей Калкин отреагировал на заявления Disney переснять фильм, чтобы "улучшить" его и подогнать под "современные реалии". Маколей Калкин...

Обновлено в 14:02 Так, по словам актера, и будет выглядеть нашумевший "ребут" фильма "Один дома"."Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал под снимком актер.Фото облетело соцсети и различные паблики, собрав более 400 тыс. лайков и десятки тысяч репостов.…

Обновлено в 14:26 Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни

ФОТО К НОВОСТИ: «Макколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.19, 12:23 Голливудский актер Макколей Калкин отреагировал на планы Disney переснять фильма Один дома. Он опубликовал снимок на своей Instagram-странице, который продемонстрировал героя фильма "в наше время". На…
ТСН ТСН  ·  08.08.19, 12:49 Актер показал, как выглядел бы сейчас герой киноленты.
Телеграф Телеграф  ·  08.08.19, 13:03 Фильм считается классикой в киноиндустрии, ведь его до сих пор каждый год показывают во многих странах мира, в частности и в Украине, в период Рождества.
Апостроф Апостроф  ·  08.08.19, 13:46 Американский актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома", потроллил идею компании Disney переснять культовую рождественскую картину.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  08.08.19, 14:02 Американский актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома", потроллил идею компании Disney переснять культовую рождественскую картину.На личной странице в Twitter 38-летний Калкин показал себя на диване…
Главком Главком  ·  08.08.19, 14:26 Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни
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