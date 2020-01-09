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Макогон рассказал, сколько Украина заработает от нового контракта на газ с РФ

Макогон рассказал, сколько Украина заработает от нового контракта на газ с РФ (4 новости)

«Кроме прямых поступлений от транзита украинская экономика получит очень много преимуществ»

Вследствие заключения контракта на транзит российского газа для украинских предприятий снизится тарифная нагрузка по всем направлениям, заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение пяти лет, помимо доходной части за транзит, будет порядка 150 млрд грн", сказал Макогон.

Он добавил, что "тарифы на вход от добывающих компаний украинских снизятся почти в четыре раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся".

Кроме того, по слова Макогона, для потребителей газа тариф "снизился в два раза по сравнению с тем, каким бы он мог быть при нулевом транзите". Он добавил, что в связи с транзиом снизился и тариф на импорт газа из Европы.

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"Мы видим, что практически по всем направлениям тарифная нагрузка значительно снижается… что позволит нашей экономике стать более конкурентной, соответственно, у наших предприятий появятся средства для инвестиций в развитие", заявил Макогон.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

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