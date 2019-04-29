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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:27
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Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово (7 новостей)

«Лидеры стран хотят вернуть за стол переговоров представителей Сербии и Косово во время регионального саммита»

Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах, сообщает AFP.

Представителей Сербии и Косово хотят вернуть за стол переговоров во время регионального саммита, который состоится 29 апреля в Берлине.

Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово", – заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

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Такая инициатива возникла из-за приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

Почему конфликт между Косово и Сербией вспыхнул с новой силой? 14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство. К слову, в самом Косово процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает конституционных норм.

Обновлено в 12:18 Президент Франции и канцлер Германии заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Обновлено в 13:27 Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово»
Фото Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
Фото Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
Фото Париж и Берлин хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
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РБК Украина РБК Украина  ·  29.04.19, 11:04 Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.Как…
Хвиля Хвиля  ·  29.04.19, 11:43 Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии... Сообщение Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово появились…
Газета День Газета День  ·  29.04.19, 12:04 Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. Об этом сообщает AFP. Как сообщается, европейские…
MIGnews MIGnews  ·  29.04.19, 12:14 Лидеры стран хотят вернуть за стол переговоров представителей Сербии и Косово во время регионального саммита.
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Телеграф Телеграф  ·  29.04.19, 12:18 Президент Франции и канцлер Германии заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.
ForUm ForUm  ·  29.04.19, 13:27 Президент Франции Еманнуель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
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