Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили масштабный обмен пленными, который состоялся 29 декабря на линии разграничения в Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Кремлю боевиками.
Лидеры Франции и Германии считают, что этот шаг может помочь "в восстановлении доверия между сторонами". Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.
По их мнению, обмен накануне новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма". Меркель и Макрон уточнили, что обмен должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.
Франция и Германия отметили, что в рамках нормандского формата продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта.
Обмен пленными 29 декабря: главное
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Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала
Видео, как происходил обмен пленными: