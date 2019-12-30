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Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными (4 новости)

«Они ожидают следующего обмена по формуле всех на всех и внедрения всеобъемлющего перемирия на Донбассе»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили масштабный обмен пленными, который состоялся 29 декабря на линии разграничения в Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Кремлю боевиками.

Лидеры Франции и Германии считают, что этот шаг может помочь "в восстановлении доверия между сторонами". Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

По их мнению, обмен накануне новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма". Меркель и Макрон уточнили, что обмен должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.

Франция и Германия отметили, что в рамках нормандского формата продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта.

Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными 29 декабря: главное

  • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

  • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

  • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

    • Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

    Видео, как происходил обмен пленными:

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    ForUm ForUm  ·  30.12.19, 11:41 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают положительным шагом состоявшийся в воскресенье, 29 декабря, обмен пленными на Донбассе, говорится в заявлении представителя германского…
    ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  30.12.19, 12:58 Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся вчера, 29 декабря, канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон оценивают позитивно. Об этом заявил представитель немецкого правительства…
    Униан Униан  ·  30.12.19, 14:17 Они ожидают следующего обмена по формуле "всех на всех" и внедрения всеобъемлющего перемирия на Донбассе.
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