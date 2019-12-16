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Политика
5 канал 5 канал · · Обновлено в 19:52
· Посол
Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции

Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции (4 новости)

«Во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали…»

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає важливим фактом те, що під час саміту в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель продемонстрували розуміння "червоних ліній", що існують для України.

"Важливим для мене є те, що в Парижі і президент Макрон, і канцлер Німеччини Ангела Меркель засвідчили розуміння тих "червоних ліній", які існують навіть не так для президента Зеленського, як для України загалом", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, позитивом також є те, що всі сторони, зокрема РФ, узяли на себе повторні зобов'язання щодо виконання Мінських домовленостей, які залишаються базою цього формату переговорів.

"Ціла низка пунктів технічного характеру, звісно, ще потребує прояснень, і вони будуть предметом подальших переговорів", – додав посол.

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Як повідомляв 5.UA, 9 грудня 2019 року за результатами саміту в Нормандському форматі в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, у якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Обновлено в 19:52 По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции»
Фото Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции
Фото Макрон і Меркель показали, що розуміють, які "червоні лінії" окреслює Україна – посол
Фото Посол Франции: Меркель и Макрон поняли значение "красных линий" для Украины
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.12.19, 18:10 Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает важным фактом то, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 18:31 Во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий", существующих для Украины.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 19:52 Во время нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен…
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