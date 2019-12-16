Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає важливим фактом те, що під час саміту в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель продемонстрували розуміння "червоних ліній", що існують для України.

"Важливим для мене є те, що в Парижі і президент Макрон, і канцлер Німеччини Ангела Меркель засвідчили розуміння тих "червоних ліній", які існують навіть не так для президента Зеленського, як для України загалом", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, позитивом також є те, що всі сторони, зокрема РФ, узяли на себе повторні зобов'язання щодо виконання Мінських домовленостей, які залишаються базою цього формату переговорів.

"Ціла низка пунктів технічного характеру, звісно, ще потребує прояснень, і вони будуть предметом подальших переговорів", – додав посол.

Бразилия перенесет посольство в Иерусалим

Як повідомляв 5.UA, 9 грудня 2019 року за результатами саміту в Нормандському форматі в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, у якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Обновлено в 19:52 По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.