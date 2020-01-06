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Макрон, Меркель и Джонсон выступили за сохранение коалиции по борьбе с ИГИЛ

Макрон, Меркель и Джонсон выступили за сохранение коалиции по борьбе с ИГИЛ (6 новостей)

«Європейські лідери засудили останні напади в Іраку»

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены “отрицательной ролью”, которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мероприятий, которые противоречат ядерной сделке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

“Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, особенно с помощью Корпуса стражей исламской революции и подразделениям „Аль-Кудс“ под командованием генерала Касема Сулеймани”, — отмечается в заявлении.

“Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все мероприятия, которые не соответствуют СВПД (совместный комплексный план действий по иранской ядерной программе — ред)”, — отметили Меркель, Макрона и Джонсон.

Лидеры трех стран считают, что сейчас важно делать шаги по деэскалации ситуации в регионе.

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“Мы призываем все стороны, особенно Иран, проявлять крайнюю сдержанность и ответственность. Нынешней спирали насилия в Ираке нужно положить конец”, — говорится в заявлении. Канцлер, президент и премьер заверили, что продолжат усилия для снижения напряженности в регионе и стабилизации ситуации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, в которой требует от правительства вывода американских войск из страны.

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