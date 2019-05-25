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Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет (4 новости)

«Президент Франции Эмманюэль Макрон считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара, за пять лет.

Слова французского лидера цитирует издание Le Monde.

«Этот срок в пять лет — потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процесса строительных работ», — считает Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

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«Многие переживает о том, как будут осуществлены эти работы в столь сжатые сроки», — прокомментировал такие опасения Макрон.

Он заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться «тем, что сделал Виолле-ле-Дюк», который в 19-м веке построил этот шпиль.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.19, 12:37 Президент Франции Эмманюэль Макрон считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.19, 14:05 Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. "Этот срок в пять лет - потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процесса…
Фокус Фокус  ·  25.05.19, 14:37 Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за 5 лет, пишет Le Monde."Этот срок в пять лет − потенциально возможен.…
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