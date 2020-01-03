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Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины

Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины (5 новостей)

«В пятницу, 3 января, президент России Владимир Путин поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном об Украине»

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу, 3 января, телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт президента РФ. "Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", – говорится в сообщении. Главы двух стран положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года. Кроме того, обсуждались газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины. Как ранее сообщал Фокус: Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР". Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента РФ Владимира Путина вернуть во Францию останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 17:35 Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле утверждают, что инициатором была французская сторона. Макрон и Путин обсудили, в…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  03.01.20, 17:58 Глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле говорят, что инициатором была французская...
Главред Главред  ·  03.01.20, 18:55 Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Отмечается, что основной темой переговоров глав государств стала Украина. "Акцентирована...
MIGnews MIGnews  ·  03.01.20, 19:52 В пятницу, 3 января, президент России Владимир Путин поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном об Украине.
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