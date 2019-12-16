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Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы (4 новости)

«Макрон дал позитивный ответ на приглашение»

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году. Это подтвердила в интервью «Эху Москвы» посол Франции Сильви Берманн. «Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве... Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да», — сказала она. Приглашение посетить Москву 9 мая Макрону в июле передал президент Владимир Путин во время телефонного разговора. В сентябре МИД Франции подтвердил планы визита в Москву. В 2020 году в РФ будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. На празднование российские власти также позвали канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. После саммита G20 в июне президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение Путина, однако официального ответа Кремль пока так и не получил.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  16.12.19, 16:18 Посол Франции напомнила, что Макрон в 2017 году решил дать французско-российским отношениям новый импульс.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 17:51 Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сказала посол Франции в России Сильви Берманн в интервью радиостанции "Эхо Москвы". "Президент сказал, что он будет…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.12.19, 20:09 Макрон дал позитивный ответ на приглашение.
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