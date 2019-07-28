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Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7

Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 (3 новости)

«Встреча состоится накануне саммита "Большой семерки"»

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как сообщается, встреча глав государств состоится 19 августа в летней резиденции Макрона на французском побережье Средиземного моря.

"Форт позволяет работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель", - отметил Макрон.

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По данным российских СМИ, встречу Макрона с Путиным также подтверждают и в Кремле.

"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - заявили в пресс-службе российского президента.

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ТСН ТСН  ·  28.07.19, 11:12 Встреча состоится накануне саммита "Большой семерки".
ForUm ForUm  ·  28.07.19, 12:00 Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает France 24.Как сообщается,…
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