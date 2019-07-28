Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как сообщается, встреча глав государств состоится 19 августа в летней резиденции Макрона на французском побережье Средиземного моря.

"Форт позволяет работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель", - отметил Макрон.

Зеленский сообщил, когда может состояться встреча лидеров "нормандской…

По данным российских СМИ, встречу Макрона с Путиным также подтверждают и в Кремле.

"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - заявили в пресс-службе российского президента.