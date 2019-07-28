Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в форте Брегансон накануне саммита "Большой семерки" (G7).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Как сообщается, встреча глав государств состоится 19 августа в летней резиденции Макрона на французском побережье Средиземного моря.
"Форт позволяет работать в изоляции... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель", - отметил Макрон.
По данным российских СМИ, встречу Макрона с Путиным также подтверждают и в Кремле.
"Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - заявили в пресс-службе российского президента.