Малая приватизация уже принесла Украине миллиард гривен

Украина получила один миллиард гривен от малой приватизации, а вот большая приватизация все еще заблокирована судом. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"1 миллиард гривен! Именно столько за 9 месяцев поступило в бюджеты всех уровней с момента старта малой приватизации", - написал он.

За это время, по его данным, в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объектов государственной собственности.

"В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 миллионов гривен, имущественных комплексов - 103 миллиона, корпоративных прав - 101 миллион, а еще транспортного оборудования на 29,5 миллиона, промышленной техники на 10 миллионов и многое другое", - отметил Саенко.

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Также он перечислил рекорды малой приватизации:

самый дорогой успешно проданный лот - 57 млн грн за пакет акций Тернопольского радиозавода Орион; самый дорогой выставленный лот - 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м; наибольший рост цены - 80000% за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области. "К сожалению, большая приватизация до сих пор все еще заблокирована судом. Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономического развития и торговли Украины, Фондом государственного имущества Украины совместно с нашими международными партнерами, точно не всех устраивает. Беспрецедентный случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в государственный сектор", - отметил министр Кабмина.

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