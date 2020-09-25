Малюська будет просить ЦИК изменить бюллетени из-за наплыва " однофамильцев" (3 новости) «Подготовка к местным выборам в Украине стартовала 5 сентября»

В Украине накануне предстоящих местных выборах часть кандидатов решила сменить имя и / или фамилию. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.Министр юстиции Денис Малюська заявил, что накануне выборов часть кандидатов в депутаты изъявила желание сменить имя и / или фамилию. Об этом он сообщил в Facebook.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", написал министр.

По мнению Малюськи, несмотря на то, что изменения будут отражены в официальной предвыборной автобиографии кандидатов, подобные манипуляции все равно останутся эффективными.

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", сообщил министр.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и ...