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Политика
Главком Главком · · Обновлено в 01:56
Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс

Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс (22 новости)

«По его словам, миллиардер платил деньги за "юридический проект"»

Колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Пісня, яка перебуває в США на засіданні у справі Манафорта.

«Гейтс щойно підтвердив, що Манафорт допомагав українському (президенту) Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року», - написала вона.

Журналісти звернулись до речника президента Святослава Цеголка з проханням прокоментувати цю інформацію.

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Нагадаємо, Гейтс засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Обновлено в 23:45 Также в выпуске:

Обновлено в 01:56 По его словам, миллиардер платил деньги за "юридический проект".

ФОТО К НОВОСТИ: «Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс»
Фото Экс-партнер Манафорта Гейтс заявил в суде, что их компания работала в интересах Порошенко в 2014 году
Фото Пол Манафорт помогал президенту Порошенко в 2014 году - партнер Манафорта
Фото Гейтс заявив, що Манафорт допомагав Порошенку у 2014 році
Фото Манафорт участвовал в президентской кампании Порошенко, - Гейтс
Фото Порошенко пользовался услугами Манафорта - Гейтс
Фото Манафорт принимал участие в президентской кампании Порошенко, - Рик Гейтс
Фото Порошенко пользовался услугами Манафорта - Гейтс
Фото От офшоров - до фальсификаций: Гейтс раскрыл схемы оплат Манафорта
Фото Пинчук тоже был клиентом Манафорта - главный свидетель Гейтс
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 19:55 Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Об этом сообщает телеканал NBC, корреспондент которого…
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ТСН ТСН  ·  08.08.18, 01:56 По его словам, миллиардер платил деньги за "юридический проект".
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