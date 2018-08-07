Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс

Колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.
Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Пісня, яка перебуває в США на засіданні у справі Манафорта.
«Гейтс щойно підтвердив, що Манафорт допомагав українському (президенту) Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року», - написала вона.
Журналісти звернулись до речника президента Святослава Цеголка з проханням прокоментувати цю інформацію.
Нагадаємо, Гейтс засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.
Обновлено в 23:45 Также в выпуске:
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