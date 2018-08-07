Манафорт в 2014 году работал на Порошенко, - Гейтс (22 новости) «По его словам, миллиардер платил деньги за "юридический проект"»

Колишній партнер екс-голови передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Рік Гейтс - заявив, що Манафорт допомагав українському президенту Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року.

Про це у Facebook повідомила журналістка Наталя Пісня, яка перебуває в США на засіданні у справі Манафорта.

«Гейтс щойно підтвердив, що Манафорт допомагав українському (президенту) Петру Порошенку під час президентської кампанії 2014 року», - написала вона.

Журналісти звернулись до речника президента Святослава Цеголка з проханням прокоментувати цю інформацію.

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Нагадаємо, Гейтс засвідчив у суді, що допомагав йому підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

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