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Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч

Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч (4 новости)

«Сегодня английские клубы сойдутся в битве за путевку в полуфинал Лиги чемпионов»

"Манчестер Сити" принимает "Тоттенхэм" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считаю хозяев фаворитами матча. В первой игре "шпоры" минимально обыграли гостей.

17 апреля 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

"Манчестер Сити" попытается отыграться после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Тем временем лондонский матч с "Тоттенхэмом" мог пойти совсем по другому сценарию, реализуй Серхио Агуэро пенальти в дебюте. Переиграть Юго Льориса аргентинец не сумел, а единственный гол за 12 минут до конца забил Сон Хын Мин. 

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Хосеп Гвардиола вполне может пойти на перестановки в стартовом составе. Команде в грядущем матчеточно не поможет Клаудио Браво, который восстанавливается после повреждения. Кроме этого, рискуют пропустить матч Фернандиньо и Александр Зинченко - все будет зависеть от состояния здоровья футболистов и их физической готовности.

"Шпорам" же предстоит обойтись без Гарри Кейна, тогда как вопрос о выходе на поле Деле Алли и Эрика Ламелы будет решаться непосредственно перед матчем. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч»
Фото Манчестер Сити - Тоттенхэм: анонс матча
Фото Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч
Фото Манчестер Сити - Тоттенхэм: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  17.04.19, 13:06 Прямая трансляция английской битвы в еврокубках также будет доступна на нашем сайте
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 16:13 Сегодня английские клубы сойдутся в битве за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
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