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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:30
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Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов (6 новостей)

«Команды проведут ответный матч»

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" определят еще одного участника полуфинала Лиги чемпионов. Посмотреть матч английских команд можно будет в Украине по телевидению и онлайн.

Матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

Поединку четвертьфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы, в 21:15.

Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

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Видео голов и обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Обновлено в 20:57 Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

Обновлено в 22:30 Лондонская команда имеет шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов

ФОТО К НОВОСТИ: «Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов»
Фото Манчестер Сити - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фото Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
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Sport.ua Sport.ua  ·  16.04.19, 19:05 «Манчестер Сити» нужно научиться играть в еврокубках с английскими командами
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.04.19, 20:42 Команды проведут ответный матч.
Sport.ua Sport.ua  ·  16.04.19, 20:57 Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
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Sport.ua Sport.ua  ·  16.04.19, 22:30 Лондонская команда имеет шансы пробиться в полуфинал Лиги чемпионов
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