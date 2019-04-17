Манчестер Сити — Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Манчестер Сити в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов принимает дома Тоттенхэм. Матч пройдет на стадионе Сити оф Манчестер в среду 17 апреля. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Тоттенхэм. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 71. Де Брюйне исполнил подачу со штрафного прямо в руки Льорису. 65. Де Брюйне лучший сегодня у Сити. ТРИ голевые передачи, вся игра идет через него. В Лондоне, в первой игре 1/4 Гвардиола его выпустил всего на пару минут. 64. Почеттино выпускать некого, всех сломали уже. 63. Вот и Гвардиола решил усилить оборону - Фернандиньо вместо Давида Сильвы. 61. Теперь забивать нужно уже гостям! 60. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! АГУЭРО!!!!!!! СИТИ!!!! И СНОВА ГОЛЕВАЯ ОТ ДЕ БРЮЙНЕ, А ФОРВАРД В ОДНО КАСАНИЕ НА СИЛУ БЬЕТ В БЛИЖНИЙ УГОЛ! 4:2! 59. Льорьенте в ближнем бою не переиграл Эдерсона. 58. ОТВЕТ ТОТТЕНХЭМА! Сон должен был выбигать один на один, но Компани в каком-то фантастическом подкате его остановил. 55. Шпоры вообще не атакуют во втором тайме. 54. Де Брюйне пробил метров с 14 - Льорис красиво тащит! 53. Сити давит. Шпоры терпят пока. 51. МОМЕНТИЩЕ! Стерлинг один в штрафной и бьет, но Льорис парирует, а Роуз подчищает подбор. 49. Не попал Де Брюйне в створ со штрафного. 48. Де Брюйне заработал стандарт почти на линии штрафной. Сону желтую карточку. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ Сумасшедший матч! Сон и Стерлинг обменялись дублями. Но за Сити забил еще и Бернарду. Пока в полуфинал выходит Шпоры. У Гвардиолы есть еще тайм. ПЕРЕРЫВ 45+3 Стерлинг на огромной скорости пытался войти в штрафную, но далеко от себя отпустил мяч. 45+2 Стерлинга затоптали на фланге. Будет штрафной. Подача не прошла. 45. Де Брюйне пробил из-за штрафной - Льорис легко забрал мяч. 43. Сон просто красава! Раскачал финтами Уокера и крутил в дальний с левой ноги. Чуть-чуть не попал. 41. Уходит Сиссоко. А выйдет вместо него форвард Льоренте. Что придумал Почеттино? 37. Агуэро пробивал с разворота, но Алдервейрелд успел подставить ногу и заблокировать удар, угловой. 33. Сиссоко получил травму. Очень плохо для Шпор и так изрядно истерзанных травмами. 29. Очень широко атакуют гости, Сити справляется. 27. Шпоры пропустили и стали больше контролировать мяч. 25. Сон обыграл двоих, уже казалось будет бить, но Компани красиво забрал у него мяч. 21. ГОООООООООООООЛЛЛЛ!!!!! СИТИ!!!!!!! ДЕ БРЮЙНЕ ОТДАЛ - СТЕРЛИНГ ЗАБИЛ УЖЕ В ПУСТЫЕ!!! СИТИ В ОГНЕ! ИМ НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ГОЛ! 3:2! 17. После бешеных стартовых минут темп матча упал. 13. Всем срочно смотреть этот матч. 12. И ВСЕ ВОЗМОЖНО!!!! ГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:2!!! БЕРНАРДУ СИЛЬВУ ЗАБИВАЕТ ПОСЛЕ РИКОШЕТА ОТ РОУЗА! 11. Мощнейший удар для Сити. Им теперь нужно забивать еще ТРИ гола! 10. ААААААААААА!!! ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! ВОТ ЭТО ДА! СОН! СОН! СОН! В ДАЛЬНИЙ ПОЛОЖИЛ ПОСЛЕ КОНТРАТАКИ! 1:2! 9. Сумасшедшее начало матча! 8. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!! ТОТТЕНХЭМ!!! ОЧЕНЬ БЫСТРО ОТЫГРЫВАЮТСЯ ШПОРЫ! ПРОВАЛ В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ, РАЗРЕЗАЮЩАЯ ПЕРЕДАЧА МОУРЫ, ОТСКОК И СОН БЬЕТ В КАСАНИЕ! МОГ СПАСАТЬ ЭДЕРСОН, НО НЕ СПАС 1:1! 5. По сумме двух матчей - ничья. Все начинается сначла для Шпор. 4. ГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!! ВЕЛИКОЛЕПНОЕ НАЧАЛО ОТ СИТИ! ВСЕ ПРОСТО! ДЕ БРЮЙНЕ НАШЕЛ ПЕРЕДАЧЕЙ СТЕРЛИНГА, А РАХИМ ПОЛОЖИЛ ОБВОДЯЩИМ УДАРОМ В ДАЛЬНИЙ! 1:0! МАТЧ НАЧАЛСЯ Команды на поле. У Шпор нет лидера - Харри Кейна. У Сити все лучшие на поле. Нет только Сане, который начнет матч на скамейке запасн