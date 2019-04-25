"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 31-го тура и снова вышли в лидеры АПЛ Дерби Манчестера состоялось в среду на стадионе "Олд Траффорд" и завершилось со счетом 2:0 в пользу "Сити", сообщает "Сегодня". У победителей мячи во втором тайме забили Бернарду Силва (54-я минута) и Лерой Сане (66). Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч. В середине первого тайма Зинченко получил желтую карточку. "Манчестер Сити" за три тура до конца чемпионата опережает "Ливерпуль" на одно очко – 89 против 88. "Манчестер Юнайтед" проиграл второй матч подряд и с 64 очками занимает шестую строчку. Фото: Getty Images

Обновлено в 10:36 Вашему вниманию видеообзор центрального поединка 31-го тура АПЛ.

Обновлено в 11:58 Лидер турнирной таблицы в 36 туре сыграет на выезде