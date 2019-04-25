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"Манчестер Сити" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" уверенно победил "Манчестер Юнайтед" (5 новостей и 1 видео)

«Лидер турнирной таблицы в 36 туре сыграет на выезде»

"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" в рамках перенесенного матча 31-го тура и снова вышли в лидеры АПЛ  Дерби Манчестера состоялось в среду на стадионе "Олд Траффорд" и завершилось со счетом 2:0 в пользу "Сити", сообщает "Сегодня". У победителей мячи во втором тайме забили Бернарду Силва (54-я минута) и Лерой Сане (66). Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч. В середине первого тайма Зинченко получил желтую карточку. "Манчестер Сити" за три тура до конца чемпионата опережает "Ливерпуль" на одно очко – 89 против 88. "Манчестер Юнайтед" проиграл второй матч подряд и с 64 очками занимает шестую строчку. Фото: Getty Images

Обновлено в 10:36 Вашему вниманию видеообзор центрального поединка 31-го тура АПЛ.

Обновлено в 11:58 Лидер турнирной таблицы в 36 туре сыграет на выезде

ФОТО К НОВОСТИ: «"Манчестер Сити" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"»
Фото "Манчестер Сити" уверенно победил "Манчестер Юнайтед"
Фото Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в дерби Манчестера
Фото Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча АПЛ (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 08:00 В перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" на чужом поле. Первый тайм прошел без забитых мячей, но уже после перерыва сумел отличиться Бернарду Силва.…
Terrikon Terrikon  ·  25.04.19, 09:13 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити»
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 10:36 Вашему вниманию видеообзор центрального поединка 31-го тура АПЛ.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.04.19, 11:58 Лидер турнирной таблицы в 36 туре сыграет на выезде
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