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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ (4 новости)

«Команда Сульшера пропустила первой, но дала достойный ответ»

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ньюкасл".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  26.12.19, 19:10 У "Манчестер Юнайтед" сейчас идет серия неудачных матчей. Вслед за ничейным результатом с "Эвертоном" последовало поражение от "Уотфорда". Сегодня манкунианцы сыграют с "Ньюкаслом", у которого столько…
ТСН ТСН  ·  26.12.19, 21:31 Команда Сульшера пропустила первой, но дала достойный ответ.
Terrikon Terrikon  ·  26.12.19, 21:34 "Манчестер Юнайтед" на праздники порадовал своих болельщиков одной из своих лучших игр с начала сезона.
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