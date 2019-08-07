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Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму

Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму (4 новости)

«Игрок близок к смене команды»

Форвард бойкотирует тренировочный процесс команды.

ФОТО К НОВОСТИ: «Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму»
Фото Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на 400 тысяч фунтов
Фото Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку
Фото "Манчестер Юнайтед" оштрафовал звездного форварда на полмиллиона евро
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Sport.ua Sport.ua  ·  07.08.19, 10:37 Форвард бойкотирует тренировочный процесс команды
Terrikon Terrikon  ·  07.08.19, 14:10 Руководство "красных дьяволов" приняло решение оштрафовать нападающего на 400 тысяч фунтов.
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 15:26 Игрок близок к смене команды.
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Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму

Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму
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