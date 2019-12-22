"Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру АПЛ, Де Хеа пропустил курьезный гол: видео

Телеканал 24 · 22.12.19, 18:04

"Манчестер Юнайтед" сыграл матч чемпионата АПЛ на выезде против "Уотфорда", который является аутсайдером чемпионата. И МЮ потерпел поражение.Де Хеа пропускает гол Первый тайм между командами закончился…