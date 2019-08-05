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"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд

"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд (6 новостей)

«Магуайр присоединился к "дьяволам"»

Защитник английского "Лестера" Гарри Магуайр продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" выкупили контракт футболиста.

Игрок подписал контракт с клубом до 2025 года с опцией продления еще на один сезон, информирует сайт "Манчестер Юнайтед".

Игрок будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год. Ранее также стало известно, что "красные" заплатили за трансфер Магуайра 87 миллионов.

Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. "Лестер" официально не уточняет сумму трансфера, но называет ее рекордной в истории клуба.

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До этого самым дорогим защитником в мире был Вирджил ван Дейк, который за 84,65 миллиона евро перешел в "Ливерпуль" с "Саутгемптона".

В прошлом сезоне за "Лестер" Магуайр сыграл 32 матча во всех турнирах. В его активе три гола. Также Гарри успел уже сыграть 20 матчей за сборную Англии.

Последние трансферы мирового футбола – читайте здесь.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд»
Фото ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед
Фото "Манчестер Юнайтед" совершил самый дорогой трансфер защитника в истории
Фото "Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд
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Sport.ua Sport.ua  ·  05.08.19, 14:46 Состоялся один из самых громких трансферов летнего межсезонья
ТСН ТСН  ·  05.08.19, 15:02 Магуайр присоединился к "дьяволам".
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.08.19, 16:00 Защитник "Лестера" Харри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед". 26-летний центральный защитник подписал контракт на шесть лет с возможностью продления еще на один сезон, информирует официальный сайт "Манчестер…
Terrikon Terrikon  ·  05.08.19, 16:10 Трансфер игрока из "Лестера" обошелся манкунианцам в 80 миллионов фунтов стерлингов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.08.19, 16:10 Клуб из Манчестера подписал защитника "Лестера".
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