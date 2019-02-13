Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера готовы внести за него залог. Об этом заявил защитник Константин Глоба, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Глоба, адвокатское объединение "Барристерс" готово внести за Владислав Мангера залог в размере одного миллиона гривен.
В это объединение входят три защитника председателя Херсонского областного совета: Александр Шадрин, Андрей Левковец и Константин Глоба. Руководит объединением претендент на должности директора НАБК и главы Нацполиции Алексей Шевчук.
Отметим, Мангера подозревают в организация нападения и убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 20:43 В СБУ обвинили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в клевете из-за его слов о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook, сообщают Українські
Обновлено в 20:52 Спикер СБУ не исключила, что «целью заявления была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против Магнера собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган».