Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк (17 новостей) «В ведомстве заявили, что эти материалы не могут быть использованы следствием»

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что проверка его на полиграфе длилась около четырех часов, отвечать можно было только "да" или "нет".Глава Херсонского облсовета, один из фигурантов дела об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Владислав Мангер заявил в Facebook 24 мая, что прошел проверку на полиграфе.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? Нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? Нет. Знаю ли я, где находится заказчик? Нет. Полиграф показал: эти и другие ответы правдивы. На днях я прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева. Вся процедура длилась более четырех часов, отвечать можно было только "да" или "нет", написал Мангер.

Он проходил тестирование в частном предприятии "Херсонский центр детекции лжи "Ариадна". По утверждениям главы Херсонского облсовета, тест пройден по вопросам, составленным следователем СБУ для проверки, которая была отменена.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что фигурантов дела об убийстве Гандзюк проверят на полиграфе, чтобы исключить "политическую катавасию".

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14 февраля в СБУ заявили, что проверят утверждения Мангера о вероятной причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко, в том числе с помощью полиграфа. Мангер заявлял о готовности пройти проверку на "детекторе лжи".

4 апреля Мангер должен был проходить экспертизу на полиграфе, но исследование не состоялось по рекомендации его адвокатов, сообщали в Киевского научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Мангер заявлял, что готов был пройти проверку.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По подозрению в совершении убийства арестовали бывшего помощника народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игоря Павловского, а также участников АТО Сергея Торбина, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Последний, по версии следствия, облил активистку кислотой. Еще один подозреваемый, Алексей Левин, заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Генпрокурор Украины Юрий Луценко называл его ключевым фигурантом дела.

Согласно схеме, которую продемонстрировал 11 февраля Луценко, Мангер заказал и частично оплатил нападение на Гандзюк.

В начале апреля прокуратура сообщила, что Торбину, Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку изменили подозрение с участия в убийстве на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Эти лица признали вину, рассказали в ГПУ. Павловскому теперь инкриминируют не организацию убийства, а сокрытие преступления, что предусматривает более мягкое наказание. Мангеру подозрение изменили с заказа убийства на заказ избиения. Чиновник находится на свободе.

Обновлено в 14:18 Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер сообщил, что полиграф показал его непричастность к убийству активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, но в Генеральной прокуратуре заявили, что результаты прохождения полиграфа не могут быть приняты во внимание следствием. «Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные…

Обновлено в 14:20 "Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены", - написал он. Мангер сообщил, что вся процедура длилась более 4 часов.