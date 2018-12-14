Марчук: Военное положение можно было ввести по Украине на три дня (2 новости) «Военное положение на три дня можно было бы ввести по всей Украине. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Украины…»

Военное положение дня на три можно было бы ввести по всей Украине, чтобы все поняли реальность угрозы. Об этом сказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук.

"Когда я в 2014 году начал выступать на телевидении и предупреждать, что будет дальше, меня кто-то спросил, мол, зачем мне это нужно, ведь я уже давно не имею никакого отношения к власти. Я тогда сказал, что ввел для себя лично военное положение и советовал бы сделать это всем государственным служащим, поскольку военные знают, как им действовать. Тогда общество и вообще вся государственная машина еще не совсем были адаптированы к мысли, что может быть серьезная война. Да и до сих пор не все это осознают.

Хорошо, что военное положение ввели только в приграничных областях, хотя, возможно, дня на три его можно было бы ввести и по всей Украине, чтобы все поняли реальность угрозы. Правовой режим военного положения предусматривает запуск очень многих механизмов и проведение различного рода организационных мер, которых никто никогда в Украине не проводил", - сказал Марчук в интервью Укрінформ

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"Так мы, что должны сидеть и думать: "Это Путин нас запугивает, не будем ничего такого делать, не надо никакого военного положения?". Но то, что Россия развернула в Крыму зенитные ракетные системы С-400 и подтянула их к админпределу с Украиной - это же факт. На это тоже не будем реагировать, если примем логику запугивания? А возьмем последние события в Керченском проливе - не дай Бог, если бы наши ребята из двух катеров открыли огонь, знаете, что дальше было? Россияне все расстреляли и утопили бы, а потом начали настоящую горячую боевую операцию - для этого все было готово", - отметил он.