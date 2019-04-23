  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Марез готов покинуть Манчестер Сити
Спорт
Телеграф Телеграф ·
Марез готов покинуть Манчестер Сити

Марез готов покинуть Манчестер Сити (3 новости)

«28-летний алжирец очень недоволен своим положением в клубе»

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез недоволен своим положениям дел в команде.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  23.04.19, 10:43 Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез может покинуть "Этихад Стэдиум" во время летнего трансферного окна
Sport.ua Sport.ua  ·  23.04.19, 14:52 28-летний алжирец очень недоволен своим положением в клубе
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира

Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира
Коваленко сможет сыграть с Динамо

Коваленко сможет сыграть с Динамо
Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою

Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою
&amp;quot;Олимпийский&amp;quot; после дебатов. Газон к матчу &amp;quot;Динамо&amp;quot; - &amp;quot;Шахтер&amp;quot; не пострадал

"Олимпийский" после дебатов. Газон к матчу "Динамо" - "Шахтер" не…
&quot;Ливерпуль&quot; победил &quot;Кардифф&quot; и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео

"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии:…
Эвертон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Эвертон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
ПСЖ нужен лидер Кристал Пэлас

ПСЖ нужен лидер Кристал Пэлас
Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео

Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Верю в мир&quot;: Мирослава Ульянина вышла на связь после терактов на Шри-Ланке

"Верю в мир": Мирослава Ульянина вышла на связь после терактов…
В Киеве появится музыкальный фонтан: можно предлагать песни

В Киеве появится музыкальный фонтан: можно предлагать песни
Как глава Львовской области объяснил свою отставку

Как глава Львовской области объяснил свою отставку
Махинации с землей: в отношении экс-главы района Запорожской области открыли  уголовное дело

Махинации с землей: в отношении экс-главы района Запорожской области открыли…
Ветром подняло подол халата: Моника Белуччи случайно показала ноги

Ветром подняло подол халата: Моника Белуччи случайно показала ноги
&quot;На хвилі&quot;. Гайтана выпустила трек. Аудио

"На хвилі". Гайтана выпустила трек. Аудио
Ирина Луценко о возможном переходе нардепов из БПП в команду Зеленского: Надеюсь, таких депутатов будет немного

Ирина Луценко о возможном переходе нардепов из БПП в команду…
Аналитик: Из-за &quot;ПриватБанка&quot; украинские банки 19 апреля обменяли рекордный объем наличных

Аналитик: Из-за "ПриватБанка" украинские банки 19 апреля обменяли рекордный объем…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.