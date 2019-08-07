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Мариуполь - АЗ Алкмар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы (3 новости) «В первом матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги Европы встретятся Мариуполь и нидерландский АЗ Алкмар. Апостроф проведет онлайн-трансляцию этого поединка»

ФК "Мариуполь" стартует в еврокубках. В матче третьего раунда Лиги Европы азовцы встретятся с четвертой командой чемпионата Нидерландов "Алкмар Занстрек".

Специалисты не ставят на украинскую команду.

• Так, коэффициент на победу АЗ в первом матче – 1,93 • На триумф Мариуполя – 3,98 • Ценник ничьей – 3,54

Также нидерландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд.

Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

• Коэффициент на их общий успех – 1,23 • Проход Мариуполя – 4,25

Голландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд

Удастся ли украинской команде удивить специалистов, узнаем уже в четверг, 8 августа. Матч Мариуполь – АЗ начнется в 20:00.