Мариуполь - АЗ Алкмар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

ФК "Мариуполь" стартует в еврокубках. В матче третьего раунда Лиги Европы азовцы встретятся с четвертой командой чемпионата Нидерландов "Алкмар Занстрек".
Специалисты не ставят на украинскую команду.
• Так, коэффициент на победу АЗ в первом матче – 1,93 • На триумф Мариуполя – 3,98 • Ценник ничьей – 3,54
Также нидерландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд.
• Коэффициент на их общий успех – 1,23 • Проход Мариуполя – 4,25
Голландцы являются фаворитом в проходе в следующий раунд
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Удастся ли украинской команде удивить специалистов, узнаем уже в четверг, 8 августа. Матч Мариуполь – АЗ начнется в 20:00.