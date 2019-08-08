  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Мариуполь" – АЗ: Сегодня состоится матч Лиги Европы
Спорт
РБК Украина РБК Украина ·
· Трансляция · Лига Европы · Матч · Игра
"Мариуполь" – АЗ: Сегодня состоится матч Лиги Европы

"Мариуполь" – АЗ: Сегодня состоится матч Лиги Европы (4 новости)

«Сегодня в еврокубковую борьбу вступает еще один представитель Украины Мариуполь. Соперником азовской команды будет хорошо известный украинским болельщикам АЗ Алкмаар,…»

"Мариуполь" стартует в Лиге Европы домашним матчем в рамках третьего раунда квалификации против голландского "АЗ Алкмаар". Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Специалисты не верят в украинский клуб. Матч приазовцев в 4 туре УПЛ перенесли из-за участия команды в еврокубке.

8 августа 20:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Мариупольская команда только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В прошлом году клуб не смог преодолеть третий раунд квалификации, дважды уступив французскому "Бордо", преодолев перед этим шведский "Юргорден".

Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция
Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

А вот голландский клуб играл на предыдущей стадии текущего турнира, где встречался со шведским "Хеккеном". Игра в Нидерландах завершилась вничью - 0:0, а на выезде АЗ одержал уверенную победу со счетом 3:0.

В минувший уик-энд были сыграны матчи первого тура чемпионата Нидерландов, в котором алкмаарцы на своем поле разгромил "Фортуну" со счетом 4:0.

Что касается "Мариуполя", то команда Александра Бабича уже сыграла два поединка в чемпионате Украины, стартовав с поражения от дебютанта турнира "Колоса" (1:2). А вот свою первую победу в сезоне азовцы одержали над еще одним представителем Украины в еврокубках - "Александрией" (2:1).

"Мариуполь" и АЗ никогда не проводили очных матчей на официальном уровне, поэтому сегодня состоится их дебютная встреча. Однако алкмарци играли против украинских клубов и в целом провели уже семь поединков, общая статистика на стороне голландцев.

В 2005 они дважды одолели донецкий "Шахтер" в Кубке УЕФА, в этом же турнире оказались сильнее "Днепр". А вот "Металлисту" в 2011 году удалось дважды сыграть вничью. Но ничего не смогли сделать с киевским "Динамо" под руководством Олега Лужного. В 2010 реке" бело-синие "дважды победили АЗ в групповом этапе Лиги Европы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 09:56 Сегодня, 8 августа, украинские футбольные клубы "Мариуполь" и "Заря" сыграют первые поединки в третьем квалификационном раунде отбора к Лиге Европы. "ФК Мариуполь" в домашнем матче примет одного из лидеров…
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.19, 09:59 "Мариуполь" – АЗ. Украинская команда в Одессе примет голландцев в матче третьего раунда квалифкации Лиги Европы. Смотреть матч "Мариуполь" – АЗ можно на канале "Футбол 1". 8 августа, 20:00 Одесса, "Черноморец"…
Главред Главред  ·  08.08.19, 11:50 Сегодня в еврокубковую борьбу вступает еще один представитель Украины Мариуполь. Соперником азовской команды будет хорошо известный украинским болельщикам АЗ Алкмаар, который уже преодолел один раунд…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
ЦСКА – &quot;Заря&quot;: Сегодня состоится матч Лиги Европы

ЦСКА – "Заря": Сегодня состоится матч Лиги Европы
Свитолина выходит в третий круг турнира в Торонто

Свитолина выходит в третий круг турнира в Торонто
Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто

Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто
Луческу опроверг свое появление в &quot;Динамо&quot;

Луческу опроверг свое появление в "Динамо"
&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; в субботу рассудят Ярослав Козык и VAR

"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык и VAR
Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму

Манчестер Юнайтед оштрафовал Лукаку на круглую сумму
ЦСКА - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

ЦСКА - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
Караваев извинился перед болельщиками Динамо

Караваев извинился перед болельщиками Динамо
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Напал с ножом и ограбил: под Киевом опасный преступник зверски расправился с женщиной

Напал с ножом и ограбил: под Киевом опасный преступник зверски…
&quot;Не хотела привязываться к ребенку&quot; - 43-летняя Мила Йовович забеременела после выкидыша

"Не хотела привязываться к ребенку" - 43-летняя Мила Йовович забеременела…
В Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки

В Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки
Глава Совета НБУ назвал причины рекордного роста курса гривны

Глава Совета НБУ назвал причины рекордного роста курса гривны
&quot;Переплюнула маму&quot;: 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в купальнике

"Переплюнула маму": 14-летняя дочка Оли Поляковой поразила загадочным фото в…
Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества

Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества
Звезда &amp;quot;Гарри Поттера&amp;quot; Эмма Уотсон закрутила новый роман - СМИ

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила новый роман - СМИ
Рынок земли в Украине откроется в 2020 году – Зеленский

Рынок земли в Украине откроется в 2020 году – Зеленский
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.