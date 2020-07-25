«Мариуполь» вырвал победу у «Александрии» и в финале поборется с «Колосом» за Лигу Европы (7 новостей) ««Азовцы» забили в концовке встречи»

Второй полуфинал плей-офф УПЛ за право сыграть в квалификации Лиги Европы прошел в Александрии, где одноименная команда принимала "Мариуполь". Хозяева заняли пятое место в топ-шестерке украинской Премьер-лиги, а азовцы стали вторыми - в нижней части чемпионата, но это не помешало им переиграть команду Шарана - 2:1. Ранее дебютант Премьер-лиги разнес "Днепр-1" и стал первым финалистом плей-офф в первом матче со зрителями.

"Мариуполь" открыл счет в середине первого тайма, когда на 28-й минуте встречи Павел Полегенько после розыгрыша углового поразил ворота дальним ударом. Мяч ударился об газон, несколько дезориентировав голкипера, и полетел в сетку.