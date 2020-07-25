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«Мариуполь» вырвал победу у «Александрии» и в финале поборется с «Колосом» за Лигу Европы

«Мариуполь» вырвал победу у «Александрии» и в финале поборется с «Колосом» за Лигу Европы (7 новостей)

««Азовцы» забили в концовке встречи»

Второй полуфинал плей-офф УПЛ за право сыграть в квалификации Лиги Европы прошел в Александрии, где одноименная команда принимала "Мариуполь". Хозяева заняли пятое место в топ-шестерке украинской Премьер-лиги, а азовцы стали вторыми - в нижней части чемпионата, но это не помешало им переиграть команду Шарана - 2:1. Ранее дебютант Премьер-лиги разнес "Днепр-1" и стал первым финалистом плей-офф в первом матче со зрителями.

"Мариуполь" открыл счет в середине первого тайма, когда на 28-й минуте встречи Павел Полегенько после розыгрыша углового поразил ворота дальним ударом. Мяч ударился об газон, несколько дезориентировав голкипера, и полетел в сетку.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Мариуполь» вырвал победу у «Александрии» и в финале поборется с «Колосом» за Лигу Европы»
Фото "Мариуполь" дожал команду из первой шестерки и продолжил борьбу за путевку в Лигу Европы
Фото Мариуполь вырвал победу у Александрии и продолжает борьбу за Лигу Европы
Фото "Мариуполь" одолел "Александрию" и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
Фото Мариуполь вырвал победу над Александрией и вышел в финал плей-офф УПЛ (Видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  25.07.20, 21:23 Вторую путевку в финал еврокубкового плей-офф оспаривали "Мариуполь" и "Александрия". Стадион "Ника" принимал болельщиков, так что команда Владимира Шарана вправе была рассчитывать на домашнюю поддержку.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.07.20, 21:24 «Азовцы» забили в концовке встречи
Sport.ua Sport.ua  ·  25.07.20, 21:26 Победу своей команде принес Кащук, вышедший на замену
ТСН ТСН  ·  25.07.20, 21:30 В решающей битве за еврокубки приазовцы сыграют с "Колосом".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  25.07.20, 21:37 Сегодня, 25 июля, на КСК "Ника" в Александрии завершился второй полуфинальный матч плей-офф УПЛ Александрия - Мариуполь. Итогом встречи стала победа приазовцев со счетом 1:2.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.07.20, 21:48 В матче между "Александрией" и "Мариуполем" определялся участник финала отбора УПЛ, который поборется за путевку в квалификацию Лиги Европы. Матч в субботу, 25 июля, закончился победой "Мариуполя". Александрия…
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