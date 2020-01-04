Маркевич: Сборная Украины в 2019-м проявила себя во всей красе

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич оценил соперников сборной Украины на Евро-2020. Уже известно, что в группе "сине-желтые" сыграют против Нидерландов и Австрии.
По мнению Маркевича, сборная Украины может рассчитывать на положительный результат в матчах с Нидерландами и Австрией.
Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, при Рональде Кумане команда существенно прибавила, ее игроки выступают в топ-клубах, тем более и матч против этого соперника состоится в Амстердаме. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев.
Об Австрии я сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина по меньшей мере не уступает австрийцам, – цитирует Маркевича сайт УАФ.
Третьего соперника по группе сборная Украины узнает весной, когда состоятся стыковые матчи. По мнению Маркевича, сборной Украины лучше избежать встречи с Румынией.
Конечно, не хотелось бы сборную Румынии, поскольку у нее будет бонус в виде родных стен, а из четверки Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь, думаю, не так важно, кто станет оппонентом, – резюмировал экс-тренер сборной Украины.
Как известно, в столице Румынии состоятся четыре матча Евро-2020. Таким образом, если Румыния выйдет на чемпионат Европы, то гарантированно сыграет в группе сборной Украины.
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