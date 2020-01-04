  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Маркевич: Сборная Украины в 2019-м проявила себя во всей красе
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Сборные команды · Нидерланды · Сборная Украины
Маркевич: Сборная Украины в 2019-м проявила себя во всей красе

Маркевич: Сборная Украины в 2019-м проявила себя во всей красе (4 новости)

«Украина U-21 неудачно начала отбор Евро-2021»

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич оценил соперников сборной Украины на Евро-2020. Уже известно, что в группе "сине-желтые" сыграют против Нидерландов и Австрии.

По мнению Маркевича, сборная Украины может рассчитывать на положительный результат в матчах с Нидерландами и Австрией.

Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, при Рональде Кумане команда существенно прибавила, ее игроки выступают в топ-клубах, тем более и матч против этого соперника состоится в Амстердаме. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев.

Об Австрии я сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина по меньшей мере не уступает австрийцам, – цитирует Маркевича сайт УАФ.

Третьего соперника по группе сборная Украины узнает весной, когда состоятся стыковые матчи. По мнению Маркевича, сборной Украины лучше избежать встречи с Румынией.

Конечно, не хотелось бы сборную Румынии, поскольку у нее будет бонус в виде родных стен, а из четверки Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь, думаю, не так важно, кто станет оппонентом, – резюмировал экс-тренер сборной Украины.

Как известно, в столице Румынии состоятся четыре матча Евро-2020. Таким образом, если Румыния выйдет на чемпионат Европы, то гарантированно сыграет в группе сборной Украины.

ЕВРО-2020: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

  • 4 дек

    Евро-2020: на каких каналах покажут матчи сборной Украины

  • 2 дек

    Евро-2020: стало известно, когда Украина узнает последнего соперника по группе

  • 2 дек

    Календарь Евро-2020: дата и место всех матчей

  • 1 дек

    Стало известно, где будет тренироваться и жить сборная Украины перед Евро-2020 и во время турнира

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Terrikon Terrikon  ·  04.01.20, 14:04 О своих впечатлениях от побед сборной Украины и о перспективах в новом году рассказал председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич
    Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 14:42 Мирон Маркевич подвел итоги года для футбольной Украины.
    Sport.ua Sport.ua  ·  04.01.20, 15:54 Украина U-21 неудачно начала отбор Евро-2021
    УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
    ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
    Бавария подписала вратаря Шальке Нюбеля

    Бавария подписала вратаря Шальке Нюбеля
    &quot;Десна&quot; впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат

    "Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат
    Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и повторил рекорд

    Год без поражений: Ливерпуль одержал очередную победу в АПЛ и…
    Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд

    Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд
    Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мейвезер и Дэвис – бизнесмены, а я – спортсмен»

    Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мейвезер и Дэвис – бизнесмены, а я –…
    Ушел из жизни бывший комиссионер НБА Стерн

    Ушел из жизни бывший комиссионер НБА Стерн
    Первая победа Артеты. &amp;quot;Арсенал&amp;quot; уверенно разобрался с &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot; в АПЛ

    Первая победа Артеты. "Арсенал" уверенно разобрался с "Манчестер Юнайтед" в…
    В погоне за &quot;Ливерпулем&quot;: клуб Зинченко удержал выигрыш над &quot;Эвертоном&quot;

    В погоне за "Ливерпулем": клуб Зинченко удержал выигрыш над "Эвертоном"
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Жертвами наводнения в Индонезии стали более полусотни человек

    Жертвами наводнения в Индонезии стали более полусотни человек
    Чаплыга: Инициативы, с которыми выступает Медведчук, в конце концов, воплощаются властью

    Чаплыга: Инициативы, с которыми выступает Медведчук, в конце концов, воплощаются…
    На Закарпатье сельскому мошеннику удалось украсть 9 миллионов гривен

    На Закарпатье сельскому мошеннику удалось украсть 9 миллионов гривен
    Нейрохірург розповів, як зараз почувається Міхаель Шумахер

    Нейрохірург розповів, як зараз почувається Міхаель Шумахер
    Вербич замкнул пятерку лучших игроков Словении

    Вербич замкнул пятерку лучших игроков Словении
    В киевское &quot;Динамо&quot; переходит нигериец, игравший в чемпионате России

    В киевское "Динамо" переходит нигериец, игравший в чемпионате России
    В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой

    В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о…
    Бывшему главе Nissan помог сбежать экс-спецназовец США

    Бывшему главе Nissan помог сбежать экс-спецназовец США
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.