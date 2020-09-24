  1. Главная
  2. Новости
  3. Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Финал · Март
Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос (3 новости)

«Украинка буде сражаться за путевку в основную сетку»

Украинская теннисистка Марта Костюк сделала еще один шаг к попаданию в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В полуфинале квалификации украинка не оставила никаких шансов представительнице Румынии Лауре-Иоане Паар.

Победу и выход в финал квалификации "Ролан Гаррос" Костюк оформила за один час и восемь минут, обыграв соперницу по 6:2 в каждом сете.

В первом сете румынке даже удалось выйти вперед в счете в начале, когда она совершила брейк. Но после этого Костюк выиграла пять геймов подряд, а с ними и сет.

Ситуация повторилась и во втором сете. Паар была впереди 2:0. Но на этот раз Костюк взяла шесть геймов подряд.

Марта Костюк – Лаура-Иоана Паар 2:0 (6:2, 6:2)

Теперь в финале квалификации "Ролан Гаррос" Костюк ожидает матч против японки Куруми Нара. Их матч состоится в пятницу, 25 сентября.

  • Во втором раунде квалификации выступает еще одна украинка Ангелина Калинина. Она свой матч против американки Варвары Лепченко проведет 24 сентября.

  • В основной сетке "Ролан Гаррос" точно выступят четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Sport.ua Sport.ua  ·  24.09.20, 12:10 Украинка буде сражаться за путевку в основную сетку
    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.09.20, 13:50 Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками

    Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками
    Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке» и «Августовская дева»

    Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке»…
    Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный курорт 90 лет назад

    Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный…
    В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус

    В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус
    Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и &quot;тролила&quot; Кличко

    Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и "тролила" Кличко
    Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на копателей янтаря (видео)

    Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на…
    В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»

    В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»
    В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два магазина

    В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два…
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.