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Фокус Фокус · · Обновлено в 22:44
Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией (9 новостей)

«Маруся Зверобой просит президента Украины о личной встрече»

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), известная своими угрозами в адрес президента Владимира Зеленского, обратилась к властям из-за приезда в Киев российского канала Звезда. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Комментируя скандальный приезд в Киев российских журналистов, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска. "По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – написала она. Она также заявила, что президент Владимир Зеленский и его окружение толкают общество к революции. "Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!", – написала волонтер. Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны. Как ранее сообщал Фокус: В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. 28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие. 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы". Зверобой на это заявила, что если подозреваемую медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), будут судить, она выступит в ее защиту.

Обновлено в 22:44 По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".

ФОТО К НОВОСТИ: «Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией»
Фото Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией
Фото Волонтер Маруся Зверобой предупредила Зеленского о революции
Фото Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
Фото Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
Фото Маруся Зверобой экстренно обратилась к Зеленскому: вопрос госбезопасности
Фото Маруся Зверобой просит Зеленского о личной встрече
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.19, 13:43 Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обратилась к властям из-за приезда в Киев российского канала Звезда и резонансных обвинений полиции по делу убийства Павла Шеремета. Об этом она сообщила в Telegram-канале.…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.19, 15:48 Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обратилась к властям из-за приезда в Киев российского канала Звезда и резонансных обвинений полиции по делу убийства Павла Шеремета. Об этом она сообщила в Telegram-канале.…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  13.12.19, 16:52 Волонтерка Маруся Зверобой, которая вместе с депутатом от "Европейской солидарности" Софией Фединой угрожала президенту Владимиру Зеленскому, пришла на заседание суда по делу подозреваемых в убийстве…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.19, 20:26 Волонтерка и военнослужащая Маруся Зверобой хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским. "Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но с глазу на глаз",…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  13.12.19, 21:13 Маруся Зверобой просит президента Украины о личной встрече.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.19, 21:20 Маруся Зверобой заявила о необходимости личной встречи с Владимиром Зеленским по вопросу "национальной безопасности". Об этом она написала в своем Telegram-канале в пятницу, 13 декабря."Я хочу встретиться…
Газета День Газета День  ·  13.12.19, 22:44 Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет, поскольку это "вопрос национальной безопасности". "Я хочу встретиться с…
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