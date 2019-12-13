Маруся Зверобой пригрозила Зеленскому революцией

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), известная своими угрозами в адрес президента Владимира Зеленского, обратилась к властям из-за приезда в Киев российского канала Звезда. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Комментируя скандальный приезд в Киев российских журналистов, Зверобой напомнила, что изначально в Крыму и на Донбассе также появлялись они, а затем туда почти беспрепятственно пришли российские войска. "По показаниям военнослужащей, которая выехала в 2014 году с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканал "Россия" и "Звезда"! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: "бандеровцы наступают" и "Россия готова вас спасти". Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", – написала она. Она также заявила, что президент Владимир Зеленский и его окружение толкают общество к революции. "Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск-2019. Власть! Зеленский! Аваков! Вы своими руками готовите революцию в нашей стране! Остановитесь! Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять, будете только вы! Запомните это!", – написала волонтер. Зверобой выразила мнение, что сейчас президент Зеленский только отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления президента страны. Как ранее сообщал Фокус: В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. 28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие. 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы". Зверобой на это заявила, что если подозреваемую медика Юлию Кузьменко (позывной "Лиса"), будут судить, она выступит в ее защиту.

Обновлено в 22:44 По ее словам, у президента "должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства".