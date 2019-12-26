  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР
Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:29
· Допрос · Акция
Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР

Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР (17 новостей и 1 видео)

«Ее будут допрашивать как свидетеля»

Волонтер Маруся Зверобой прибыла на допрос в Государственное бюро раследований. Об этом сообщает корреспондент Фокуса. Возле здания ГБР активистку встречала немногочисленная акция поддержки. Зверобой заявила журналистам, что надеется выйти с допроса сегодня, так как по ее словам, следствие может переквалифицировать активистку из свидетеля в обвиняемого в любой момент. Как ранее сообщал Фокус: После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она. Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую". Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе. Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине. София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского". Утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие. В партии "Европейская солидарность" отреагировали на обыски у волонтера Маруси Зверобой. Народные депутаты заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на ее жесткое высказывание о Владимире Зеленском.

Обновлено в 14:08 Волонтер подозревает, что Труба «вводит в заблуждение судей», поскольку решение о ее вызове на допрос в ГБР было подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя должно было быть подписано в Шевченковском райсуде.

Обновлено в 14:29 По ее словам, еще предстоит допрос и обыск у народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР»
Фото Волонтер Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР
Фото Будем нападать: Зверобой сделала громкое заявление накануне допроса в ГБР, видео
Фото "Мы будем не только защищаться, но и нападать": Маруся Зверобий пришла на допрос в ГБР
Фото Зверобой вышла с допроса: Спрашивали об отношении к Зеленскому
Фото Спрашивали, есть ли негативное отношение к Зеленскому – Зверобой после допроса в ГБР
Фото Зверобой написала заявление на директора ГБР Трубу после допроса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 10:37 Ее будут допрашивать как свидетеля
УНН УНН  ·  26.12.19, 11:26 Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) пришла в Государственное бюро расследований на допрос, передает корреспондент УНН."Сегодня у меня будет допрос, пока я свидетель", - сказала Зверобой. Ранее…
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 12:07 Маруся Зверобой говорит, что в даный момент ее вызвали как свидетеля, однако ее могут сделать подозреваемой.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.19, 12:42 Маруся Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у справі, порушеній щодо погроз президенту Володимиру Зеленському. #Еспресо #МарусяЗвіробій #ДБР #допит #погрози Telegram - https://t.me/espresotb
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  26.12.19, 12:50 26 декабря волонтер и активистка Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 13:11 На допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу, возбужденному по поводу угроз президенту Владимиру Зеленскому, пришла Маруся Зверобий. Об этом сообщает Еспресо.TV. "Если центральный…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.19, 13:14 Маруся Звіробій прибула на допит до ДБР у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському. Зараз під стінами Державного бюро розслідувань перебуває наш кореспондент Ілля Євлаш, він розповість…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 13:25 Военная Маруся Зверобой пришла на допрос в Госбюро расследований и заявила, что ее спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook и о ее отношении к президенту Владимиру Зеленскому.
5 канал 5 канал  ·  26.12.19, 13:28 Ветеранка АТО Маруся Звіробій не виключає, що державне бюро розслідувань перекваліфікує справу, в якій вона фігурує. А саме - змінить її статус зі свідка на підозрювану. Про це вона сказала журналістам…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 13:34 Следователь Государственного бюро расследований допросил волонтера Марусю Зверобой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Зверобой отметила, что допрос в ГБР отвечал правовым нормам. "10…
Униан Униан  ·  26.12.19, 13:52 Также на допросе Зверобой спрашивали о нардепе от "ЕС" Софии Федине и Facebook.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.19, 13:54 Военная Маруся Зверобой заявила, что подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.12.19, 13:57 Следующий допрос Зверобой состоится 10 января.
Униан Униан  ·  26.12.19, 14:08 Волонтер подозревает, что Труба «вводит в заблуждение судей», поскольку решение о ее вызове на допрос в ГБР было подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя должно было быть подписано в Шевченковском…
УНН УНН  ·  26.12.19, 14:29 Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) рассказала, что во время допроса в Государственном бюро расследований ее спрашивали о народном депутатеот фракции "Европейская солидарность" Софие Федине…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды - опрос

Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды - опрос
Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР

Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР
Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек

Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек
Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета

Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в…
Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица

Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и…
На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части

На Одесчине неизвестные избили женщину-военную в части
Перед львовской Ратушей открыли рождественский вертеп

Перед львовской Ратушей открыли рождественский вертеп
Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта

Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до…
Суд освободил из-под стражи донецкого бизнесмена, обвиняемого в убийстве 10 военных на Донбассе

Суд освободил из-под стражи донецкого бизнесмена, обвиняемого в убийстве 10…
Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну в 2020 году

Тейлор отметил важность расширения реформы Генпрокуратуры Украины на всю страну…
США осуждают запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

США осуждают запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту
Ушел в отставку судья КС Украины Мельник

Ушел в отставку судья КС Украины Мельник
Имущество главы &quot;Райфайзен банк Аваль&quot; Писарука арестовали

Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали
Обвинувачуваний у вбивстві спецпризначенців Бутрименко внесений у список на обмін

Обвинувачуваний у вбивстві спецпризначенців Бутрименко внесений у список на обмін
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса опубликовала жаркое рождественское фото
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.