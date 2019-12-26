Волонтер Маруся Зверобой прибыла на допрос в Государственное бюро раследований. Об этом сообщает корреспондент Фокуса. Возле здания ГБР активистку встречала немногочисленная акция поддержки. Зверобой заявила журналистам, что надеется выйти с допроса сегодня, так как по ее словам, следствие может переквалифицировать активистку из свидетеля в обвиняемого в любой момент. Как ранее сообщал Фокус: После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она. Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую". Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе. Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине. София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского". Утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие. В партии "Европейская солидарность" отреагировали на обыски у волонтера Маруси Зверобой. Народные депутаты заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на ее жесткое высказывание о Владимире Зеленском.

Обновлено в 14:08 Волонтер подозревает, что Труба «вводит в заблуждение судей», поскольку решение о ее вызове на допрос в ГБР было подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя должно было быть подписано в Шевченковском райсуде.

Обновлено в 14:29 По ее словам, еще предстоит допрос и обыск у народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины.