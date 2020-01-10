Маруся Зверобой уже третий раз пришла на допрос - во ГБР дежурят десятки полицейских (6 новостей) «Марусе Зверобой не хотят объяснять, почему ее постоянно вызывают в ГБР»

Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) вновь пришла в Государственное бюро расследований на допрос. Также журналистам под стенами ГБР она рассказала, что за ней следят, передает корреспондент УНН.

"Почему меня допрашивает ГБР, как не госслужащего, по сегодняшний день мне не объяснили... Хотелось бы разъяснить, что происходит, я к ним хожу, ухожу, спрашиваю, спрашиваю, вот пойду еще раз спрошу", - сказала Звиробий.

Также она заявила, что за ней следят.

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"За мной следят. Вот, например, после суда над Яной (военной медсестрой Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - ред.), я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика, бывает очень часто в последнее время, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на "ушном" и слушает, о чем мы говорим. Я уже их распознаю", - рассказала Звиробий.

Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс. Как сообщалось, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.