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Маруся Зверобой уже третий раз пришла на допрос - во ГБР дежурят десятки полицейских

Маруся Зверобой уже третий раз пришла на допрос - во ГБР дежурят десятки полицейских (6 новостей)

«Марусе Зверобой не хотят объяснять, почему ее постоянно вызывают в ГБР»

Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) вновь пришла в Государственное бюро расследований на допрос. Также журналистам под стенами ГБР она рассказала, что за ней следят, передает корреспондент УНН.

"Почему меня допрашивает ГБР, как не госслужащего, по сегодняшний день мне не объяснили... Хотелось бы разъяснить, что происходит, я к ним хожу, ухожу, спрашиваю, спрашиваю, вот пойду еще раз спрошу", - сказала Звиробий.

Также она заявила, что за ней следят.

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"За мной следят. Вот, например, после суда над Яной (военной медсестрой Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - ред.), я отлучилась со знакомыми, и к нам подсадили мальчика, бывает очень часто в последнее время, когда какой-то мальчик садится и пьет целый час какой-то компот и сидит на "ушном" и слушает, о чем мы говорим. Я уже их распознаю", - рассказала Звиробий.

Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс. Как сообщалось, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 11:40 Марусе Зверобой не хотят объяснять, почему ее постоянно вызывают в ГБР.
5 канал 5 канал  ·  10.01.20, 11:56 На допит у ДБР викликають ветеранку російсько-української війни Марусю Звіробій Підпишіться і натисніть
5 канал 5 канал  ·  10.01.20, 12:42 Ветеранка АТО Маруся Звіробій прийшла на допит до ДБР. Це вже третій її візит до відомства. Звіробій поспілкувалася із журналістами. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.01.20, 13:14 Ветеран АТО Маруся Звіробій сьогодні знову прибула на допит в Державне бюро розслідувань. Перед заходом в будівлю - волонтерка поспілкувалася з журналістами. Про що розповіла, - знає наш кореспондент…
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.01.20, 15:28 Маруся Звіробій досі не знає, чому ДБР викликає її на допити. Про це вона заявила журналістам після чергового допиту у Державному бюро розслідувань. #Еспресо #Звіробій #ДБР #допит #МарусяЗвіробій Telegram…
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