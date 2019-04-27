Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами (4 новости) «Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter»

Основатель американской компании Tesla Inc. Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США относительно его сообщений о компании в Twitter, сообщает Reuters. Предприниматель обязался согласовывать с юристами все записи в соцсети, которые имеют отношение к финансам компании Tesla. Такое решение было принято после твита Маска о преобразовании компании Tesla из публичной в частную. Это сообщение вызвало резкое падение акций компании. Покуривший марихуану Илон Маск обвалил акции Tesla на 10%