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Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами

Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами (4 новости)

«Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter»

Основатель американской компании Tesla Inc. Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США относительно его сообщений о компании в Twitter, сообщает Reuters. Предприниматель обязался согласовывать с юристами все записи в соцсети, которые имеют отношение к финансам компании Tesla. Такое решение было принято после твита Маска о преобразовании компании Tesla из публичной в частную. Это сообщение вызвало резкое падение акций компании. Покуривший марихуану Илон Маск обвалил акции Tesla на 10%

ФОТО К НОВОСТИ: «Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами»
Фото Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами
Фото Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами
Фото Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  27.04.19, 23:07 Основатель американской компании Tesla Inc. Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки относительно его сообщений о компании в Twitter. Об этом сообщает…
Униан Униан  ·  28.04.19, 01:33 Маск будет показывать юристам твиты, если они касаются финансовой деятельности компании. Это связано с прошлогодним сообщением, которое повлияло на стоимость акций Tesla.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.04.19, 03:12 Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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