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ITC.ua ITC.ua · · Обновлено в 13:00
· Акция · Электромобиль · Биржа
Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla

Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla (7 новостей)

«Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с…»

Вчера вечером основатель и глава известного производителя электромобилей Tesla Илон Маск в очередной раз взбудоражил общественность, а заодно и фондовый рынок — он сообщил, что думает «сделать компанию частной» и готов выкупить все акции по цене $420 за штуку. Сразу оговорим, что окончательное решение о превращении Tesla из публичной компании в частную еще не принято ...

Обновлено в 10:59 Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla, которые находятся в свободном обращении, по цене 420 долларов за штуку...

Обновлено в 13:00 Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla»
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Фото Маск заявил о намерении выкупить Tesla
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ForUm ForUm  ·  08.08.18, 08:51 Вчера вечером основатель и глава известного производителя электромобилей Tesla Илон Маск в очередной раз взбудоражил общественность, а заодно и фондовый рынок — он сообщил, что думает «сделать…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 09:59 Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в Twitter.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 10:26 Генеральный директор американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен полностью выкупить компанию и вывести ее с биржи. Об этом он сообщил в Twitter.В частности, Маск отметил, что намерен…
Газета День Газета День  ·  08.08.18, 10:32 Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что готов выкупить все акции Tesla и сделать компанию частной. Об этом глава компании написал на своей странице в Twitter. Am considering taking Tesla…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.08.18, 10:59 Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla, которые находятся в свободном обращении, по цене 420 долларов за штуку...
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 13:00 Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи.
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