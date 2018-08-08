Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla (7 новостей) «Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с…»

Вчера вечером основатель и глава известного производителя электромобилей Tesla Илон Маск в очередной раз взбудоражил общественность, а заодно и фондовый рынок — он сообщил, что думает «сделать компанию частной» и готов выкупить все акции по цене $420 за штуку. Сразу оговорим, что окончательное решение о превращении Tesla из публичной компании в частную еще не принято ...

Обновлено в 10:59 Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla, которые находятся в свободном обращении, по цене 420 долларов за штуку...

Обновлено в 13:00 Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что намерен выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи.