Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування

Во время расследования стрельбы у пруда в Новоселицах, в которой погибли семь человек, правоохранители проведут около 200 экспертиз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

На данный момент уже известно, что все семеро умерли от огнестрельных ранений. Тела погибших находились в нескольких местах: двух мужчин нашли в беседке, еще двух - на входе в другое здание, остальные трое - на кроватях в одной из комнат дома. По словам копов, события этой ночи были неожиданными для погибших.

Кром того, у пруда нашли шесть единиц огнестрельного оружия и все оно принадлежало участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины «...