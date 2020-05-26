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Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування

Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування (6 новостей)

«Уже проведены следственные эксперименты»

Во время расследования стрельбы у пруда в Новоселицах, в которой погибли семь человек, правоохранители проведут около 200 экспертиз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших в комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

На данный момент уже известно, что все семеро умерли от огнестрельных ранений. Тела погибших находились в нескольких местах: двух мужчин нашли в беседке, еще двух - на входе в другое здание, остальные трое - на кроватях в одной из комнат дома. По словам копов, события этой ночи были неожиданными для погибших.

Кром того, у пруда нашли шесть единиц огнестрельного оружия и все оно принадлежало участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины «...

ФОТО К НОВОСТИ: «Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування»
Фото Масове вбивство на Житомирщині: поліція розкрила деталі розслідування
Фото Массовое убийство на Житомирщине: следователи назначили до двух сотен экспертиз
Фото Массовое убийство в Житомирской области: копы проведут около 200 экспертиз
Фото Расстрел в Житомирской области: полиция назначила около 200 экспертиз
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 12:52 Следователи Главного управления Нацполиции Житомирщины под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища,…
Главком Главком  ·  26.05.20, 13:18 Слідчі вже призначили до 200 експертиз та досліджень
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 13:27 Слідчі поліції Житомирської області призначили по справі про масовий розстріл людей в Попільнянському районі близько 200 експертиз, наразі вже проведено слідчі експерименти
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:28 В ходе проведенного осмотра места расстрела изъяли шесть единиц огнестрельного оружия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  26.05.20, 14:04 Уже проведены следственные эксперименты
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