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Фокус Фокус · · Обновлено в 14:32
· Коронавирус
Массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе (10 новостей)

«Тестирование на антитела к заболеванию COVID-19 в Украине может стартовать уже на следующей неделе»

Минздрав готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании доложил глава Минздрава Максим Степанов. По словам Степанова, если все пойдет по намеченному плану, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе. 24 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, в которой запустят массовую диагностику на антитела к коронавирусу – ИФА-тестирование. По его словам ПРЦ-тесты, не дают представления о наличии иммунитета к COVID-19. Дя этих целей применяется как раз ИФА-тестирование, которое уже практикуют в Германии, США и Нидерландах. Ляшко также добавил, что отечественные ИФА-тесты только проходят испытания, но в теории украинская лабораторная сеть сможет проводить миллион тестов в сутки. На совещании у Зеленского министр здравоохранения Степанов также рассказал о ситуации с зарплатами врачам. По его словам, уже 12 областей полностью вы...

Обновлено в 14:25 В Украине массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может начаться уже на следующей неделе. По крайней мере, таков план МОЗ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента. На недавнем заседании министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что…

Обновлено в 14:32 В Минздраве также рассказали, что уже 12 областей выплатили мартовские надбавки медработникам, которые работают с инфицированными.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 13:08 Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.05.20, 13:28 Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 13:38 Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 13:42 ...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.05.20, 13:54 Тестирование на антитела к заболеванию COVID-19 в Украине может стартовать уже на следующей неделе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  15.05.20, 13:54 Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов.Министр здравоохранения…
ForUm ForUm  ·  15.05.20, 14:08 Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов…
ITC.ua ITC.ua  ·  15.05.20, 14:25 В Украине массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может начаться уже на следующей неделе. По крайней мере, таков план МОЗ. Об этом сообщает…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.05.20, 14:32 В Минздраве также рассказали, что уже 12 областей выплатили мартовские надбавки медработникам, которые работают с инфицированными.
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