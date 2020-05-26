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Капитал Капитал · · Обновлено в 11:57
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Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко (7 новостей)

«Массовой переаттестации в Украине в связи с фактами насилия в Кагарлыцком отделении полиции не будет»

Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыкском райотделе не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции. Об этом 26 мая заявил в эфире «Завтрака с 1+1» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки полицейскими в городе Кагарлык Киевской области. «Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыке — ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит...

Обновлено в 11:57 Он считает, что очень сложно находить в сельской местности образованных молодых людей, которые хотели бы за эту за...

Обновлено в 11:57 Геращенко считает, что массовые переаттестации могут оставить плохих людей в полиции, а хороших уволить из-за необъективных причин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко»
Фото В МВД исключают массовую переаттестацию полицейских после изнасилования в Кагарлыке
Фото Геращенко: Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыке не будет
Фото Массовой переаттестации полицейских из-за инцидента в Кагарлыке не будет – Геращенко
Фото Массовой переаттестации полицейских по стране после инцидента в Кагарлыке не будет, - Геращенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 10:36 Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет после изнасилования девушки в Кагарлыке. Однако он отметил, что власть будет реагировать на…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 11:00 Замглавы МВД Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки правоохранителями в Кагарлыке, заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет, но будет реакция на конкретные…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 11:08 Массовой переаттестации в Украине в связи с фактами насилия в Кагарлыцком отделении полиции не будет.
Гордон Гордон  ·  26.05.20, 11:24 По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, массовые переаттестации в полиции "могут пропустить вперед плохих людей".Министерство внутренних дел Украины не намерено проводить массовую переаттестацию…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  26.05.20, 11:57 “В семье не без урода. В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет к полицейским”, —…
Канал 112 Канал 112  ·  26.05.20, 11:57 Заместитель главы МВД Антон Геращенко исключил возможность массовой переаттестации полицейских по всей стране после изнасилования девушки в Кагарлыке. Об этом Геращенко рассказал в эфире "Сниданка с 1+1",…
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