Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко (7 новостей) «Массовой переаттестации в Украине в связи с фактами насилия в Кагарлыцком отделении полиции не будет»

Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыкском райотделе не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции. Об этом 26 мая заявил в эфире «Завтрака с 1+1» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки полицейскими в городе Кагарлык Киевской области. «Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыке — ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит...

Обновлено в 11:57 Он считает, что очень сложно находить в сельской местности образованных молодых людей, которые хотели бы за эту за...

Обновлено в 11:57 Геращенко считает, что массовые переаттестации могут оставить плохих людей в полиции, а хороших уволить из-за необъективных причин.