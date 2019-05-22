Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей

Футбольный клуб "Львов" и луганская "Заря" разошлись миром в 30-м туре чемпионата Украины.

Львов – Заря 0:0

Удаление: Арвеладзе, 86 (Заря)

В первом тайме команды на двоих нанесли только один удар в створ ворот и создали только два опасных момента. На 19-й минуте Караваев вышел один на один с Сарнавским, но пробил прямо во вратаря и не сумел забить гол. "Львов" же свой момент имел под занавес тайма. На 41-й минуте Пернамбуко мог замыкать прострел слева, но его опередил Михайличенко.

Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП

Львов – Заря – видео лучших моментов первого тайма

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Мартану пробил издалека, но мяч пролетел возле стойки. На 56 минуте Хомченовский пробивал с близкого расстояния, но Сарнавский выручил партнеров. На 60 минуте Громом получил мяч в штрафной, однако не сумел им грамотно распорядиться и пробил мимо.

После активности на старте второго тайма команды снова сосредоточились на физической борьбе, а не футболе. На 86 минуте гости остались в меньшинстве, поскольку вторую желтую карточку получил Арвеладзе и досрочно покинул поле. Однако "Львов" не успел воспользоваться большинством. Матч завершился сухой ничьей.

Несмотря на то, что свой матч не выиграл "Мариуполь", "Заря" упустила шанс выйти на чистое четвертое место и поборется с "азовцами" в следующих турах. "Львов" удерживает 6-ю строчку.