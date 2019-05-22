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Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей

Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей (4 новости)

«Смотрите видеообзор матча 30-го тура УПЛ»

Футбольный клуб "Львов" и луганская "Заря" разошлись миром в 30-м туре чемпионата Украины.

Львов – Заря 0:0

Удаление: Арвеладзе, 86 (Заря)

В первом тайме команды на двоих нанесли только один удар в створ ворот и создали только два опасных момента. На 19-й минуте Караваев вышел один на один с Сарнавским, но пробил прямо во вратаря и не сумел забить гол. "Львов" же свой момент имел под занавес тайма. На 41-й минуте Пернамбуко мог замыкать прострел слева, но его опередил Михайличенко.

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Львов – Заря – видео лучших моментов первого тайма

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Мартану пробил издалека, но мяч пролетел возле стойки. На 56 минуте Хомченовский пробивал с близкого расстояния, но Сарнавский выручил партнеров. На 60 минуте Громом получил мяч в штрафной, однако не сумел им грамотно распорядиться и пробил мимо.

После активности на старте второго тайма команды снова сосредоточились на физической борьбе, а не футболе. На 86 минуте гости остались в меньшинстве, поскольку вторую желтую карточку получил Арвеладзе и досрочно покинул поле. Однако "Львов" не успел воспользоваться большинством. Матч завершился сухой ничьей.

Несмотря на то, что свой матч не выиграл "Мариуполь", "Заря" упустила шанс выйти на чистое четвертое место и поборется с "азовцами" в следующих турах. "Львов" удерживает 6-ю строчку.

ФОТО К НОВОСТИ: «Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей»
Фото Львов и Заря сыграли вничью в 30-м туре УПЛ
Фото Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей
Фото Львов – Заря – 0:0. Видеообзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  22.05.19, 19:16 Матч 30-го тура чемпионата Украины завершился без забитых мячей.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 19:16 ПФК Львов и Заря сыграли вничью в матче 30-го тура УПЛ.
Sport.ua Sport.ua  ·  22.05.19, 19:54 Смотрите видеообзор матча 30-го тура УПЛ
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