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Матчи 4-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания (3 новости) «Откроют тур в Ужгороде матчем «Минай» – «Динамо»»

Матчи четвертого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу начнутся с минуты молчания из-за катастрофы военного самолета АН-26 вблизи города Чугуев Харьковской области. Они пройдут с 26 по 27 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

"Матчи 4 тура начнутся с минуты молчания в память о погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области. УПЛ выражает искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее резидент Украины Владимир Зеленский дал поручение прекратить все учебные полеты на время расследования причин крушения самолета АН26.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета, среди которых ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.