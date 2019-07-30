  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 17:44
· Суд · Военные · Арест · Обыск · Прокурор
Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест

Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест (9 новостей)

«Также наложили арест на изъятые из него документы»

Украинский суд наложил арест на российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем facebook. По его словам, украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера "NEYMA"», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", – утверждает Матиос. "Кроме того, российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ (!!!)", – пишет Матиос. Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка !!!", - написал Матиос.

Обновлено в 17:35 Приморский районный суд города Одессы признал законность ареста российского танкера "Neyma", который был задержан Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой

Обновлено в 17:44 Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля обыска российского танкера NEYMA, блокировавшего украинские "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе, и решил наложить на него и на изъятые в ходе следственных мероприятий документы арест. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112. "По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал Матиос. Также, по его словам, российскими СМИ распространяют недостоверную информацию якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. "Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено. Мы это сделали законно", - объяснил Матиос. Впоследствии стало известно, что моряков, которых задержали на российском танкере в порту Измаила, отпустили. Задержанное судно остается на территории Украины. Ранее сообщалось, что СБУ задержала российский танкер Nika spirit, который блокировал в Керченском проливе "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Видео задержания можно посмотреть здесь. МИД России "выясняет обстоятельства" задержания СБУ российского танкера. Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка, которые до сих пор удерживаются в России.

ФОТО К НОВОСТИ: «Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест»
Фото Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами
Фото Суд арестовал задержанный российский танкер
Фото Суд арестовал российский танкер NEYMA, причастный к захвату украинских моряков
Фото Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Фото Суд арестовал российский танкер, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.07.19, 16:25 Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Neyma", и наложил на него арест,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.07.19, 16:32 Украинский суд арестова российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook. "По результатам рассмотрения…
ТСН ТСН  ·  30.07.19, 16:32 Также наложили арест на изъятые из него документы.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 16:35 Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Neyma", и наложил на него арест,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  30.07.19, 16:39 Украинский суд арестовал российский танкер "Nika Spirit" ("Neyma") вместе с изъятыми при обыске документами.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.07.19, 17:35 Приморский районный суд города Одессы признал законность ареста российского танкера "Neyma", который был задержан Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой
Голос.UA Голос.UA  ·  30.07.19, 17:44 Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля обыска российского танкера NEYMA, блокировавшего украинские "Никополь", "Бердянск" и буксир…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили

Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили
Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат не дал результатов – глава МИД Чапутович

Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат…
Матиос: На российский танкер &quot;Nika Spirit&quot; наложен арест

Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест
Рада не успеет собраться до 1 сентября - известна причина

Рада не успеет собраться до 1 сентября - известна причина
Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск

Кабмин пока не сможет уволить Кличко, Гройсман ушел в отпуск
Рада не заработает до осени - глава ОП

Рада не заработает до осени - глава ОП
Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со &quot;смотрящими&quot;, утверждает Богдан

Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на…
Богдан: Кличко потерял контроль над Киевом

Богдан: Кличко потерял контроль над Киевом
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche официально представил кабриолеты 911 Carrera и Carrera Cabriolet 2020

Porsche официально представил кабриолеты 911 Carrera и Carrera Cabriolet 2020
Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда

Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5 раза

ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров мяса птицы в 2,5…
13-летний парень погиб на глазах у товарища

13-летний парень погиб на глазах у товарища
Крымчане начали собирать деньги для оштрафованных в Москве татар

Крымчане начали собирать деньги для оштрафованных в Москве татар
Суд отказался отпускать Цемаха из-под стражи

Суд отказался отпускать Цемаха из-под стражи
В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности

В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности
Игроки Днепра-1 определились с игровыми номерами

Игроки Днепра-1 определились с игровыми номерами
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.