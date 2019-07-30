Матиос: На российский танкер "Nika Spirit" наложен арест

Украинский суд наложил арест на российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем facebook. По его словам, украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера "NEYMA"», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", – утверждает Матиос. "Кроме того, российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ (!!!)", – пишет Матиос. Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка !!!", - написал Матиос.

Обновлено в 17:35 Приморский районный суд города Одессы признал законность ареста российского танкера "Neyma", который был задержан Службой безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой

Обновлено в 17:44 Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля обыска российского танкера NEYMA, блокировавшего украинские "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе, и решил наложить на него и на изъятые в ходе следственных мероприятий документы арест. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112. "По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал Матиос. Также, по его словам, российскими СМИ распространяют недостоверную информацию якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. "Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено. Мы это сделали законно", - объяснил Матиос. Впоследствии стало известно, что моряков, которых задержали на российском танкере в порту Измаила, отпустили. Задержанное судно остается на территории Украины. Ранее сообщалось, что СБУ задержала российский танкер Nika spirit, который блокировал в Керченском проливе "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Видео задержания можно посмотреть здесь. МИД России "выясняет обстоятельства" задержания СБУ российского танкера. Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка, которые до сих пор удерживаются в России.