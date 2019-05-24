Маты и поцелуи: Каменских и Кароль отожгли на свадьбе. Видео (4 новости) «Такой публикации от Тины Кароль ну никто не ожидал»

Знаменитая соблазнительница и звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком. Певица показала фанатам результат плодотворной работы в спортивном зале – она засветила упругий пресс перед камерой.

Об умении Тины Кароль очаровать и влюбить в себя каждого ходят легенды! Так, украинская певица действительно является обладательницей редкой харизмы и соблазнительности даже тогда, когда на ней закрытое платье. Однако она не забывает делиться с поклонниками и сексуальными снимками, которые в очередной раз доказывают, что она много работает над своим телом.

Новое горячее фото Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram. Несмотря на то, что снимок был в черно-белом варианте, темные тона добавили еще больше соблазнительности. На фото поп-дива украинского шоу-бизнеса появилась в нижнем белье, которое состояло из топа и широких трусиков. Известная кокетка сексуально положила руку на живот, будто акцентируя внимание на упругом прессе. Ее взгляд был игриво направлен в камеру, а на лице сияла легкая улыбка.

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Тина Кароль / Instagram / @tina_karol