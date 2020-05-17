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Фокус Фокус · · Обновлено в 19:10
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МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля

МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля (20 новостей)

«Билеты на авиарейсы в июне прекратили продавать»

В авиакомпании МАУ решили закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом сообщил президент компании Евгения Дыхне, передает Аvianews. По его словам, такое решение было принято после анализа сложившейся ситуации. Дыхне отметил, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые будут выводить старые и дальнемагистральные самолеты. Дыхне уверен, что сложившийся кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Так, будут на время закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а горячее питание на борту заменят упакованными блюдами. Также Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией. Именно эти страны значатся среди первых, с которыми Украина может восстановить перелеты. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там...

Обновлено в 17:44 МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля 17.05.

Обновлено в 19:10 По словам Дыхне, прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля»
Фото Пандемия: МАУ закрыла продажи билетов на международные рейсы
Фото МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля
Фото В Украине закрыли продажу авиабилетов на все международные рейсы: названа дата
Фото МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля
Фото МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до конца июня
Фото МАУ закрыла продажу на заграничные рейсы до 1 июля
Фото Полеты отменяются - авиакомпании внезапно закрыли продажу билетов на международные рейсы
Фото МАУ до 1 июля закрыла продажу на заграничные рейсы
Фото МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы
Фото Популярная украинская авиакомпания внезапно закрыла продажу всех билетов: названа причина
Фото МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля
Фото МАУ закрыла продажи билетов на международные рейсы до 1 июля
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 13:57 Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 14:27 МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 14:56 Билеты на авиарейсы в июне прекратили продавать
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 15:14 ...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  17.05.20, 15:15 Авиакомпания Международные авиалинии Украины приняла решение о закрытии продажи билетов на все международные рейсы. Запрет будет действовать до 1 июля, сообщает Аvianews, со ссылкой на президента МАУ...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 15:21 Компания "Международные авиалинии Украины" после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.05.20, 15:21 Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Президент МАУ Евгений Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные…
Униан Униан  ·  17.05.20, 15:24 Прогноз развития ситуации в отрасли является плачевным, констатировал президент компании.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 15:30   Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля, пишет Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.   По его мнению, в первую очередь…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  17.05.20, 15:33 Самый крупный авиаперевозчик Украины, авиакомпания МАУ, отменила все международные рейсы до 1 июля. Уже закрыта продажа билетов на самолеты, которая была...
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.05.20, 15:51 Міжнародні авіалінії України закрили продаж квитків на усі рейси до 1 липня
Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 15:58 Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом пишет Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне. По его мнению, в первую очередь…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.05.20, 16:01 Такое решение было принято после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети.
Сегодня Сегодня  ·  17.05.20, 16:09 После того, как в Кабмине назвали "обманом" бронирование билетов на рейсы из Украины, Международные авиалинии Украины (МАУ) закрыли продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Как рассказал…
УНН УНН  ·  17.05.20, 16:35 Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне написал на своей странице…
Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 16:55 Украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Решение было принято на основании результатов анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине.
ForUm ForUm  ·  17.05.20, 17:40 Авиакомпания МАУ решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.Об этом пишет<a data-cke-saved-href="https://nv.ua/biz/markets/aviaperelety-posle-karantina-mau-otkryla-prodazhu-biletov-s-23-maya-novosti-ukrainy-50087144.html"…
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 17:44 МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля 17.05.
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 19:10 Компания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года. Об этом сообщил президент компании Евгений Дыхне, передает издание Avianews. Данное решение…
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