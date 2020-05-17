МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля

В авиакомпании МАУ решили закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом сообщил президент компании Евгения Дыхне, передает Аvianews. По его словам, такое решение было принято после анализа сложившейся ситуации. Дыхне отметил, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые будут выводить старые и дальнемагистральные самолеты. Дыхне уверен, что сложившийся кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Так, будут на время закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а горячее питание на борту заменят упакованными блюдами. Также Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией. Именно эти страны значатся среди первых, с которыми Украина может восстановить перелеты. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там...

Обновлено в 17:44 МАУ закрыла продажи на международные рейсы до 1 июля 17.05.

Обновлено в 19:10 По словам Дыхне, прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.