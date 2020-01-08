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УНН УНН · · Обновлено в 12:13
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МАУ приостановила полеты в Тегеран

МАУ приостановила полеты в Тегеран (8 новостей)

«Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) не получала информации о необходимости ограничить полеты в Тегеране, где…»

Компания "Международные авиалинии Украины" прекратила собственные полеты в столицу Ирана города Тегеран, об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию распространенную пресс-службой компании.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.

По информации компании рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

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Также компания обещает обнародовать списки пассажиров после уточнения информации кто из них находился на борту самолета.

Как сообщал УНН, длительное время авиакомпания МАУ не предоставляла никакой информации по катастрофе.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. 

Обновлено в 12:07 Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не получала информации о необходимости ограничить полеты в Тегеране, где сегодня потерпел крушение самолет авиакомпании Boeing 737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Обновлено в 12:13 Авиакомпания также выражает соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы и будет делать все возможное для оказания поддержки их родственникам и близким. МАУ также решила с 8 января приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

ФОТО К НОВОСТИ: «МАУ приостановила полеты в Тегеран»
Фото МАУ приостановила полеты в Тегеран
Фото МАУ временно приостановила выполнение рейсов в Тегеран
Фото МАУ приостанавливает выполнение рейсов в Тегеран
Фото На неопределенный срок: МАУ временно приостановила выполнение рейсов в Тегеран, появились детали об упавшем самолете
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